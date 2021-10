Advertising

serenel14278447 : Orban, siamo con la Polonia, diritto nazionale prevale su Ue - giornaleradiofm : Approfondimenti: Orban, siamo con la Polonia, diritto nazionale prevale su Ue: (ANSA) - ROMA, 09 OTT - L'Ungheria s… - AgostinisV : “Siamo contro tutti i regimi”, dice, ma dalla parte di Orban, Trump e di tutto l’armamentario della peggiore destr… - gare59 : RT @gare59: Questa è l'Europa che mi piace !.... Un Europa che difende i propri confini contro i clandestini e il terrorismo.... Bene I mur… - gare59 : Questa è l'Europa che mi piace !.... Un Europa che difende i propri confini contro i clandestini e il terrorismo...… -

Agenzia ANSA

L'Ungheria sostiene la sentenza dei giudici costituzionali polacchi sulla prevalenza del diritto nazionale su quello dell'Unione europea: lo ha dichiarato il premier ungherese, Viktor, che citato dall'agenzia ungherese Mpi afferma che la sentenza di Varsavia è frutto "della cattiva prassi delle istituzioni europee", che hanno esteso il loro potere in modo "strisciante" a ...Nel 2004entrati a far parte dell'Unione. La condizione del nostro ingresso era accettare l' acquis del Trattato, adottarne l'ordinamento giuridico e trasferire alcune competenze degli organi ...Il premier ungherese ha firmato una risoluzione in cui invita le istituzioni europee a "rispettare" la sovranità degli Stati ...L'Ungheria sostiene la sentenza dei giudici costituzionali polacchi sulla prevalenza del diritto nazionale su quello dell'Unione europea: lo ha dichiarato il premier ungherese, Viktor Orban, che citat ...