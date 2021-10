“Ma cosa fa?”. Mano sulla bocca davanti alla telecamera: dietro il gesto di Giucas Casella c’è un motivo dolcissimo (Di sabato 9 ottobre 2021) Tra i protagonisti della puntata di venerdì 8 ottobre del Grande Fratello Vip sono stati Katia Ricciarelli e Giucas Casella. La cantante lirica ha svelato una cosa clamorosa. Ha infatti ammesso di aver avuto una notte di passione con uno dei gieffini. C’erano state diverse voci in merito, ma da parte sua non c’era mai stata conferma. Katia Ricciarelli ha dunque condiviso una notte di passione con lui: “Sì, c’è stata una notte di passione con Giucas Casella. Dopo ero tutta in disordine, ero languida. Lui non se ne voleva più andare, non dice la verità qua? Perché è un vigliacco. Qua lui mi controlla sempre, ho sempre i suoi occhi addosso”. E Giucas ha aggiunto: “Sono geloso Alfonso, lei è mia”. Ovviamente i toni sono sembrati molto scherzosi, ma c’è chi sogna che possa nascere di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) Tra i protagonisti della puntata di venerdì 8 ottobre del Grande Fratello Vip sono stati Katia Ricciarelli e. La cantante lirica ha svelato unaclamorosa. Ha infatti ammesso di aver avuto una notte di passione con uno dei gieffini. C’erano state diverse voci in merito, ma da parte sua non c’era mai stata conferma. Katia Ricciarelli ha dunque condiviso una notte di passione con lui: “Sì, c’è stata una notte di passione con. Dopo ero tutta in disordine, ero languida. Lui non se ne voleva più andare, non dice la verità qua? Perché è un vigliacco. Qua lui mi controlla sempre, ho sempre i suoi occhi addosso”. Eha aggiunto: “Sono geloso Alfonso, lei è mia”. Ovviamente i toni sono sembrati molto scherzosi, ma c’è chi sogna che possa nascere di ...

