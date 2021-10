In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Ottobre: Green pass: piazze piene e coccodrilli. Boomerang cortei in tutta Italia, assalti fascisti a Roma (Di domenica 10 ottobre 2021) Covid-19 piazze piene contro il pass. Assalto di Forza Nuova: occupata la sede della Cgil No-vax – Un sabato di guerriglia. 5 mila a Milano, 10 mila nella Capitale. I soliti fascisti si infiltrano: “Ora prendiamoci Roma” Scontri fino a tarda sera di Alessandro Mantovani Green pagliacci di Marco Travaglio Quando Confindustria ordinò lo sblocco dei licenziamenti e Draghi obbedì, le aziende iniziarono a licenziare a manetta, anche via email o sms. E Letta furente definì la cosa “inaccettabile”, chiedendo (al suo ministro Orlando!) di richiudere la stalla quando i buoi erano fuggiti. Naturalmente la norma restò. E tutti i licenziati si domandarono: ma di Decreto – La richiesta: “Si modifichi” “Così non funziona”: la Lega si ricompatta sul “ni” al Green ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Covid-19contro il. Assalto di Forza Nuova: occupata la sede della Cgil No-vax – Un sabato di guerriglia. 5 mila a Milano, 10 mila nella Capitale. I solitisi infiltrano: “Ora prendiamoci” Scontri fino a tarda sera di Alessandro Mantovanipagliacci di Marco Travaglio Quando Confindustria ordinò lo sblocco dei licenziamenti e Draghi obbedì, le aziende iniziarono a licenziare a manetta, anche via email o sms. E Letta furente definì la cosa “inaccettabile”, chiedendo (al suo ministro Orlando!) di richiudere la stalla quando i buoi erano fuggiti. Naturalmente la norma restò. E tutti i licenziati si domandarono: ma di Decreto – La richiesta: “Si modifichi” “Così non funziona”: la Lega si ricompatta sul “ni” al...

espressonline : La nuova copertina dell'Espresso in edicola e su app da domenica e con tanti articoli per gli abbonati digitali già… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Ottobre: Mancini e Vialli offshore: tutti zitti. Pandora papers - fattoquotidiano : Resta solo da comprendere come mai il conduttore sempre così immerso nell’attualità, affamato di verità, ha la fort… - LupoNolberto : RT @fattoquotidiano: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Ottobre: Green pass: piazze piene e coccodrilli. Boomerang cortei in tutta Ital… - erregi69 : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Ottobre: Green pass: piazze piene e coccodrilli. Boomerang cortei in tutta I… -