Hockey femminile | preolimpico Torre Pellice 2021 | tutto facile per l’Italia contro Taipei | 7-0

(Di sabato 9 ottobre 2021)vince agevolmentenel secondo match del torneodidi. Netto 7-0 inflitto dalle azzurre alle asiatiche in un insenza storia, ma che per la verità era iniziato in salita con tantissime occasioni per le nostre ma senza che cambiasse il punteggio. Con questa vittoria la Nazionalesi prende il primo posto nel girone a quota sei punti, segue a quattro il Kazakistan ultima avversaria domani: con un pareggio nei 60? o con una vittoria riusciremo a centrare il pass per il turno successivo di avvicinamento a Pechino 2022. Azzurre in pienollo del match fin dal primo minuto della prima frazione, ma a ...

Sabato 9 è la seconda giornata di prequalificazione olimpica nel'ghiaccio, una manifestazione che genera un'atmosfera internazionale a Torre Pellice. Al "Cotta Morandini", tornano in pista le azzurre, opposte in serata (20,15) al Chinese Taipei, in ...Dopo il successo di giovedì sera per 4 - 1 contro la Spagna , giornata di riposo per la nazionaledisu ghiaccio impegnata a Torre Pellice nel torneo di pre - qualificazione olimpica . Domani sera (sabato 9 ottobre), però, il quadrangolare riprende con la seconda delle tre sfide, ...L’Italia vince agevolmente contro Taipei nel secondo match del torneo preolimpico di Torre Pellice 2021 di hockey femminile. Netto 7-0 inflitto dalle azzurre alle asiatiche in un incontro senza storia ...LIVE hockey - La diretta scritta del match tra Italia e Taipei, torneo preolimpico femminile di Torre Pellice. Aggiornamenti in diretta.