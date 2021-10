Google Tuner | arriva il nuovo accordatore da browser

(Di sabato 9 ottobre 2021) L’accordatura è la prima cosa a cui pensa un chitarrista quando prende in mano il suo strumento preferito. Sugli App Store di applicazioni per accordare ce ne sono una marea, ma da adesso non c’è nemmeno più bisogno di scaricare alcun programma.ha infatti appena lanciato, undisponibile direttamente da. La comodità diLa grande azienda statunitense, che di recente ha compiuto ben 23 anni, ha rilasciato un suostrumento, fresco ed innovativo.è infatti l’per chitarre più semplice che possa esserci, ma non per questo meno efficace. Tutto quello che bisogna fare è digitarne il nome suled in ...

Google Tuner è un nuovo servizio del motore di ricerca che ti consente di accordare facilmente e gratis uno strumento musicale in ogni ...La novità ha debuttato poche ore fa senza particolari annunci: del resto si tratta di uno strumento piuttosto semplice, che ormai dozzine di app per ...Per accordare una chitarra non c'è più bisogno di scaricare un'app. Arriva Google Tuner, un accordatore disponibile dal browser.