Facebook segnala ancora difficoltà di accesso ai servizi (Di sabato 9 ottobre 2021) Nuovi problemi di accesso a Facebook: lo ha segnato la stessa azienda di Menlo Park spiegando che alcuni utenti hanno avuto difficoltà di accesso ai suoi prodotti. È quanto riporta l’agenzia di stampa Agi. “Siamo consapevoli che alcune aziende stanno avendo problemi”, ha detto un portavoce. “Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile. E ci scusiamo per l’inconveniente”. Nei giorni scorsi c’era stato un gigantesco black-out a livello mondiale. LEGGI ANCHE –> Come il down di WhatsApp ha rischiato di compromettere il salvataggio della donna che ha tentato il suicidio dal ponte tibetano Le applicazioni Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger e Workplace sono state nuovamente interrotte ieri sera da un’operazione tecnica avviata dall’azienda, niente a che vedere ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 9 ottobre 2021) Nuovi problemi di: lo ha segnato la stessa azienda di Menlo Park spiegando che alcuni utenti hanno avutodiai suoi prodotti. È quanto riporta l’agenzia di stampa Agi. “Siamo consapevoli che alcune aziende stanno avendo problemi”, ha detto un portavoce. “Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile. E ci scusiamo per l’inconveniente”. Nei giorni scorsi c’era stato un gigantesco black-out a livello mondiale. LEGGI ANCHE –> Come il down di WhatsApp ha rischiato di compromettere il salvataggio della donna che ha tentato il suicidio dal ponte tibetano Le applicazioni Instagram, WhatsApp,Messenger e Workplace sono state nuovamente interrotte ieri sera da un’operazione tecnica avviata dall’azienda, niente a che vedere ...

