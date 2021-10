Denuncia scienziati su Nature Italy | “Pnrr non cita né la robotica né l’Intelligenza Artificiale”

(Di sabato 9 ottobre 2021) E’ unasenza appello quello che arriva dal mondo dellaitaliana al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che “trascura” la, campi in cui “l’Italia é invece competitiva”. In un lungo articolo pubblicato su, la sezione italiana di una delle maggiori riviste scientifiche del mondo, i due robotici italiani Antonio Bicchi e Bruno Siciliano, tra i maggiori del Paese e sul piano internazionale, rilevano che “nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (), né lané(Ai) sono menzionate tra le dieci Key Enabling Technologies (Ket) che dovrebbero essere al centro di nuovi centri di ricerca dedicati”. ...

Adnkronos

