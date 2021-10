**Covid: Renzi, ‘solidarietà a Cgil, chi usa violenza va punito’** (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott. Adnkronos) – “Solidarietà totale e completa alla Cgil per la vergognosa aggressione da parte dei NoVax. Chi protesta va rispettato. Chi usa violenza va punito. Subito”. Così Matteo Renzi si Iv su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott. Adnkronos) – “Solidarietà totale e completa allaper la vergognosa aggressione da parte dei NoVax. Chi protesta va rispettato. Chi usava punito. Subito”. Così Matteosi Iv su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

caterina_manzi : RT @mariamacina: Come giudica il silenzio del fondatore Grillo? Renzi: “Credo che abbia altri problemi. E comunque lui è il primo nemico d… - NemNemecsek : RT @FrancoArlati: Come sempre Renzi non gioca a nascondino. Sugli appalti Covid c’è molto da approfondire. Chi ha paura di una Commissione? - Giovann00341278 : RT @mariamacina: Come giudica il silenzio del fondatore Grillo? Renzi: “Credo che abbia altri problemi. E comunque lui è il primo nemico d… - cleghio : RT @FrancoArlati: Come sempre Renzi non gioca a nascondino. Sugli appalti Covid c’è molto da approfondire. Chi ha paura di una Commissione? - marianna_eg : RT @mariamacina: Come giudica il silenzio del fondatore Grillo? Renzi: “Credo che abbia altri problemi. E comunque lui è il primo nemico d… -