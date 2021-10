Contrordine Sainz | Carlos farà le qualifiche

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo il cambio di power unit,aveva deciso di rinunciare alleper il GP di Turchia. Ma i piani sono cambiati. La Ferrari infatti ha optato per schierare lo spagnolo per la Q1, che si correranno oggi in condizioni che potrebbero essere bagnate. Il madrileno in questo weekend ha cambiato l’intera unità, e subirà la retrocessione in fondo allo schieramento. Sulla sua SF21 è stato montato il nuovo motore evoluzione, già provato da Charles Leclerc al GP di Russia. Il peso del nuovo motore di Leclerc Perchélenonostante la penalità? Il piano iniziale era quello di non disputare le Q1, per risparmiare sulle gomme e sui Km di una power unit che dovrà “lavorare” per almeno sette gare. Ma le condizioni meteo si ...