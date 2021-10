Banchi a rotelle: non erano infiammabili, ma ritirati perché non rispettavano norme antincendio (Di sabato 9 ottobre 2021) La struttura di Figliuolo precisa che gli arredi hanno evidenziato la non conformità alle normative in materia di sicurezza antincendio, impedendone l’uso ed imponendone il ritiro dagli istituti ove erano stati distribuiti al fine di eliminare i possibili rischi in caso di incendio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 9 ottobre 2021) La struttura di Figliuolo precisa che gli arredi hanno evidenziato la non conformità alle normative in materia di sicurezza, impedendone l’uso ed imponendone il ritiro dagli istituti ovestati distribuiti al fine di eliminare i possibili rischi in caso di incendio L'articolo proviene da Firenze Post.

