Ascolti TV | Venerdì 8 ottobre 2021 Tale e Quale domina 4 | 2 mln – 21 8% | GF Vip lontano 2 | 6 mln – 17%

(Di sabato 9 ottobre 2021)Show Nella serata di ieri,, su Rai1Show ha conquistato 4.204.000 spettatori pari al 21.8% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 2.641.000 spettatori con uno share del 17%. Su Rai2 N.C.I.S. ha interessato 1.172.000 spettatori (5%) e Bull 817.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 John Rambo ha raccolto 1.125.000 spettatori (5%). Su Rai3 Vivere è visto da 707.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.077.000 spettatori (6.4%). Su La7 Propaganda Live registra 845.000 spettatori con il 5.2%. Su Tv8 Gomorra 4 in replica segna 406.000 spettatori pari all’1.9%. Sul Nove Fratelli di Crozza è seguito da 1.069.000 spettatori (4.7%). Sul 20 la partita Germania-Romania ...

Tv8 ottobre 2021. Come di consueto torna l'appuntamento mattutino per conoscere chi si è aggiudicato la gara degli ascolti televisivi.