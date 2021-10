Ascolti TV | Venerdì 8 ottobre 2021 Tale e Quale domina 4 | 2 mln – 21 8% | GF Vip lontano 2 | 6 mln – 17%

(Di sabato 9 ottobre 2021)Show Nella serata di ieri,, su Rai1Show dalle 21:39 alle 00:03 ha conquistato 4.204.000 spettatori pari al 21.8% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip dalle 21:46 all’1:08 ha incollato davanti al video 2.641.000 spettatori con uno share del 17% (Night dall’1:13 all’1:21 a 1.208.000 e il 24.8%, Live dall’1:24 all’1:31 a 734.000 e il 17%). Su Rai2 N.C.I.S. ha interessato 1.172.000 spettatori (5%) e Bull 817.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 John Rambo ha raccolto 1.125.000 spettatori (5%). Su Rai3 Vivere è visto da 707.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.077.000 spettatori (6.4%). Su La7 Propaganda Live registra 845.000 spettatori con il 5.2%. Su Tv8 Gomorra 4 in replica segna 406.000 ...

