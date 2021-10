Armato di pistola mette a segno una rapina in un bar: arrestato (Di sabato 9 ottobre 2021) Armato di pistola mette a segno una rapina in un bar arrestato 60enne dai carabinieri dopo aver rapinato un bar di Gallicano. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 60enne, ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata. L’uomo, a volto coperto Leggi su periodicodaily (Di sabato 9 ottobre 2021)diunain un bar60enne dai carabinieri dopo averto un bar di Gallicano. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 60enne, ritenuto responsabile del reato diaggravata. L’uomo, a volto coperto

Ultime Notizie dalla rete : Armato pistola Esplode un colpo di pistola per rapinare il bar Paura in un bar di Gallicano a Lucca dove un uomo si è presentato armato di pistola, con la mascherina ed un maglione usato come passamontagna. I carabinieri hanno fermato ed arrestato un uomo di 60 anni che adesso è accusato di rapina. Due pattuglie dei carabinieri ...

