Anna Tatangelo col camioncino dei gelati | gambe in vista e sorriso dolcissimo

Advertising

MediasetPlay : CI SIAMO ?? La bellissima Anna Tatangelo vi aspetta ora su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity con una nuov… - r_mastropietro : RT @NZeccato: Ho visto #ScenedaunMatrimonio, Anna Tatangelo è perfetta in questo nuovo ruolo #annatatangelo #canale5 #mediaset @_AnnaTat… - Trem_A : RT @Manuel_Real_Off: Anna Tatangelo cantaci Ragazza di Periferia subitoooooooo #scenedaunmatrimonio - NZeccato : Ho visto #ScenedaunMatrimonio, Anna Tatangelo è perfetta in questo nuovo ruolo #annatatangelo #canale5 #mediaset… - silviadc95 : RT @Manuel_Real_Off: Anna Tatangelo cantaci Ragazza di Periferia subitoooooooo #scenedaunmatrimonio -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

Torna sabato 9 ottobre Scene da un matrimonio , il programma condotto dae in onda su Canale 5. Come tutti i debutti anche questa trasmissione ha sollevato diverse critiche. In particolare alcuni telespettatori l'hanno definita 'vecchia'. Un'accusa scivolata ...Oggi è la Campania a fare da scenario a Scene da un matrimonio , il programma condotto da. "È stato il mio primo e ultimo amore", racconta Alessia a Canale 5. "Io sono fortunato ad avere lei, ma lei è fortunatissima ad avere me", scherza Michele. La conduttrice racconta ...«L'importante è non passare inosservati. È sempre un bene che se ne parli» risponde così Anna Tatangelo alla pioggia di critiche sul suo ...Anna Tatangelo ha postato una serie di foto sul suo profilo Instagram ufficiale in cui posa sul camioncino dei gelati. Gambe in vista!