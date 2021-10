Zalewski e il video-scandalo | è giunta l’ ora di crescere

Leggi su zon

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Ilche ritraein atteggiamenti decisamente sopra le righe fa il giro del web. Non può essere una goliardata Il calciatore della Roma si è trovato, suo malgrado, al centro di una bufera. Ilpostato da un suo amico lo riprende in atteggiamenti decisamente poco consoni a quelli di un professionista di Serie A.nelnon proferisce parola e si limita a sorridere, mentre l’amico, tra grida e schiamazzi, esordisce con “Mou, stasera pippiamo!”. La frase, detta in un contesto scherzoso, non costituisce chiaramente reato. Quello di cui bisogna rendersi conto, però, è che ad un professionista di Serie A siparietti del genere non possono essere concessi. Quella che è sicuramente nata come una bravata tra ragazzi costituisce una grossa macchia sull’immagine del calciatore ...