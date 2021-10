YouTube vieta la monetizzazione dei contenuti che negano il cambiamento climatico (Di venerdì 8 ottobre 2021) Quei video non verrano rimossi, solo non ci si potrà guadagnare con la pubblicità Il cambiamento climatico è reale. E anche se qualcuno può ancora negare questa realtà nei suoi contenuti su YouTube, non potrà più monetizzarli o farci girare sopra delle pubblicità. Il 7 ottobre YouTube ha aggiornato la sua politica su pubblicità e monetizzazioni per proibirle sui contenuti negazionisti … Leggi su it.mashable (Di venerdì 8 ottobre 2021) Quei video non verrano rimossi, solo non ci si potrà guadagnare con la pubblicità Ilè reale. E anche se qualcuno può ancora negare questa realtà nei suoisu, non potrà più monetizzarli o farci girare sopra delle pubblicità. Il 7 ottobreha aggiornato la sua politica su pubblicità e monetizzazioni per proibirle suinegazionisti …

Advertising

Italofonia_info : È vero che la legge #Toubon vieta ai francesi di usare parole straniere? È vero che non funziona? Ce lo spiega ques… - DigitalkPR : YouTube vieta la monetizzazione dei contenuti che negano il cambiamento climatico Quei video non verrano rimossi, s… - MashableItalia : YouTube vieta la monetizzazione dei contenuti che negano il cambiamento climatico - Aequilibrium6 : Imposizione del pensiero unico. Oscurantismo. Vietato contraddire la scienza del 'senso unico'. Google e YouTube ha… - FabioVxVendetta : @barbarab1974 @YouTube @FNOMCeO Questa poi....antisgamo proprio. Fatemi capire, Speranza la vieta per i MMG ma non per gli ospedali??? -