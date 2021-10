Superbonus, è boom: in campo i condomini. «Ok la proroga al 2023» (Di venerdì 8 ottobre 2021) Soddisfatte le categorie bergamasche più direttamente coinvolte (costruttori edili e artigiani) per l’intenzione manifestata dal governo di prorogare al 2023 il Superbonus al 110% per i lavori di efficientamento energetico. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Soddisfatte le categorie bergamasche più direttamente coinvolte (costruttori edili e artigiani) per l’intenzione manifestata dal governo dire alilal 110% per i lavori di efficientamento energetico.

