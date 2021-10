Speranza | aumenti capienze possibili solo grazie a vaccini

Advertising

Agenzia ANSA

Così il ninistro della Salute Robertoin occasione della firma dell'ordinanza che riporta la Sicilia in rea bianca. "Il 50% di capienza per le discoteche permette finalmente al settore di ...Lo ha scritto su Facebook il ministro della Salute Roberto, in occasione della firma dell'ordinanza che riporta la Sicilia in area bianca."Dopo le scelte di ieri sulle capienze continua il percorso di graduali riaperture. Tutto ciò è possibile prima di tutto grazie ai vaccini e ai comportamenti corretti delle persone. Dobbiamo continuar ..."Dopo le scelte di giovedì sulle capienze continua il percorso di graduali riaperture. Tutto ciò è possibile prima di tutto grazie ai vaccini e ai comportamenti corretti delle persone. Dobbiamo contin ...