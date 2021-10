Riaperture discoteche al 50% | Santanchè Fdi a iNews24 | “Decisione senza basi scientifiche | per il governo ballare è uno scandalo”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Ilha dato il via libera all’aumento di capienza fino al 100% per quanto riguarda gli spazi culturali come cinema e teatri, mentre per gli stadi si passa al 75%. Finalmente dopo un anno e mezzo di chiusura, a partire dall’11 ottobre anche lepotranno riaprire con una capienza consentita del 50% al L'articolo proviene da Inews.it.

Sembra essere sempre più vicina ladelle. 'Dopo due anni si respira, ma non dimentichiamo quanti hanno chiuso e a quanti dipendenti non lavorano più'. Lele Mora considera 'un primo, importante passo' la decisione ...Il governo viene incontro alle richieste di esercenti e forze politiche e aumenta le capienze consentite in cinema, teatri, stadi e. Il decreto sulle, approvato dal Consiglio dei ministri, supera le indicazioni del Comitato tecnico scientifico che, più prudente, aveva indicato percentuali più basse. Via ...Intervista esclusiva per iNews24 alla sentrice di Fdi, Daniela Santanchè, sulla riepertura delle discoteche prevista dall'11 ottobre.L'ultimo decreto del governo consente agli impianti sportivi di aprire al pubblico per il 60% della capienza al chiuso e per il 75% all'aperto ...