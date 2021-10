Pallone d’oro, ecco i 30 finalisti: ci sono cinque azzurri (Di venerdì 8 ottobre 2021) France Football ha reso pubblica la lista dei 30 giocatori candidati alla vittoria del Pallone d’oro. Presenti cinque azzurri protagonisti con l’Italia alla vittoria dell’Europeo, ovvero Barella, Bonucci, Chiellini, Donnarumma e Jorginho. Della nostra Serie A troviamo anche Lautaro Martinez e Simon Kjaer. ecco l’elenco completo: Riyad Mahrez (Algeria-Manchester City) N’Golo Kanté (Francia-Chelsea) Erling Haaland (Norvegia-Borussia Dortmund) Leonardo Bonucci (Italia-Juventus) Mason Mount (Inghilterra-Chelsea) Harry Kane (Inghilterra-Tottenham) Gianluigi Donnarumma (Italia-Milan/Psg) Karim Benzema (Francia-Real Madrid) Raheem Sterling (Inghilterra-Manchester City) Nicolò Barella (Italia-Inter) Lionel Messi (Argentina-Barcellona/Psg) Bruno Fernandes (Portogallo-Manchester United) Pedri ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 ottobre 2021) France Football ha reso pubblica la lista dei 30 giocatori candidati alla vittoria del. Presentiprotagonisti con l’Italia alla vittoria dell’Europeo, ovvero Barella, Bonucci, Chiellini, Donnarumma e Jorginho. Della nostra Serie A troviamo anche Lautaro Martinez e Simon Kjaer.l’elenco completo: Riyad Mahrez (Algeria-Manchester City) N’Golo Kanté (Francia-Chelsea) Erling Haaland (Norvegia-Borussia Dortmund) Leonardo Bonucci (Italia-Juventus) Mason Mount (Inghilterra-Chelsea) Harry Kane (Inghilterra-Tottenham) Gianluigi Donnarumma (Italia-Milan/Psg) Karim Benzema (Francia-Real Madrid) Raheem Sterling (Inghilterra-Manchester City) Nicolò Barella (Italia-Inter) Lionel Messi (Argentina-Barcellona/Psg) Bruno Fernandes (Portogallo-Manchester United) Pedri ...

