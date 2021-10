Orbán e Putin: relazioni pericolose (Di venerdì 8 ottobre 2021) È nota la vicinanza del governo ungherese di Viktor Orbán alla Russia di Vladimir Putin. Questi buoni rapporti sono da tempo oggetto di aspre critiche da parte dell’opposizione sociale e partitica ungherese, specie quella di centro-sinistra, che accusa il premier di aver voltato le spalle all’Europa dei valori e dei principi democratici. Alle elezioni del 2014, vinte peraltro dalle forze governative, il messaggio di fondo dell’opposizione liberale e di centro-sinistra era del tipo “O con Bruxelles o con Mosca”, vale … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 8 ottobre 2021) È nota la vicinanza del governo ungherese di Viktoralla Russia di Vladimir. Questi buoni rapporti sono da tempo oggetto di aspre critiche da parte dell’opposizione sociale e partitica ungherese, specie quella di centro-sinistra, che accusa il premier di aver voltato le spalle all’Europa dei valori e dei principi democratici. Alle elezioni del 2014, vinte peraltro dalle forze governative, il messaggio di fondo dell’opposizione liberale e di centro-sinistra era del tipo “O con Bruxelles o con Mosca”, vale … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

giancalsp : @CCKKI @tuttscorre Anzi visegrad,in generale, è tutto fuorché filo putin.nemmeno Orban ha sto super feeling - FabioAndreoli6 : @matteosalvinimi Ormai ti credono solo i minchioni. Hai avuto la tua possibilità di fare il Putin o l'Orban italian… - MauriNxt : @Agenzia_Ansa Ma se non gli sta bene perché non escono dall'UE e magari creano un fronte unico con la Russia? Mi pa… - AlessioDoriaBer : @GiorgiaMeloni Sì, si chiama giornalismo, ma per l'estrema destra amica dei dittatori Trump, Orban e Putin, amica d… - clriolo : @PiazzapulitaLA7 @GuidoCrosetto @GiorgiaMeloni chiarisca cosa pensa del fascismo storico, della Costituzione antifa… -

Ultime Notizie dalla rete : Orbán Putin Perché il progetto di espansione della centrale nucleare slovena di Kr?ko è un problema che riguarda anche l'Italia ... la cui costruzione è stata concordata dal premier ungherese Orban direttamente con Putin, sulla base di una licenza fondata - secondo molti - su dati errati. La posizione delle istituzioni italiane ...

Putin riscalda (anche) l'Ucraina Putin ha detto che sarebbe possibile aumentare le forniture di gas attraverso l'Ucraina, tuttavia sarebbe una decisione non profittevole. "Sarebbe effettivamente possibile aumentare la fornitura del ...

... la cui costruzione è stata concordata dal premier ungherese Orban direttamente con, sulla base di una licenza fondata - secondo molti - su dati errati. La posizione delle istituzioni italiane ...ha detto che sarebbe possibile aumentare le forniture di gas attraverso l'Ucraina, tuttavia sarebbe una decisione non profittevole. "Sarebbe effettivamente possibile aumentare la fornitura del ...