Nella legge di bilancio, taglio del cuneo fiscale da 5 o 6 miliardi (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il calendario delle riforme è fitto, con la manovra economica ormai prossima all’approvazione. Il governo – come ricorda il Corriere – sta entrando nelle settimane che, dopo l’elaborazione del Recovery plan, daranno forma in maniera decisiva alla politica economica dell’Italia. Entro la prossima settimana, al massimo all’inizio della seguente, varerà la legge di concorrenza sulla quale l’Italia è impegnata a Bruxelles per ricevere i fondi europei. Nei giorni seguenti, poi, il Consiglio dei ministri varerà la legge di bilancio, che sarà molto espansiva, per sostenere la crescita. L’architrave della manovra di bilancio, spiega Federico Fubini, è scarto è fra il deficit «tendenziale» al 4,4% del Prodotto interno lordo (che si avrebbe se il governo non intervenisse) e quello «programmatico» al 5,6% (dovuto agli ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il calendario delle riforme è fitto, con la manovra economica ormai prossima all’approvazione. Il governo – come ricorda il Corriere – sta entrando nelle settimane che, dopo l’elaborazione del Recovery plan, daranno forma in maniera decisiva alla politica economica dell’Italia. Entro la prossima settimana, al massimo all’inizio della seguente, varerà ladi concorrenza sulla quale l’Italia è impegnata a Bruxelles per ricevere i fondi europei. Nei giorni seguenti, poi, il Consiglio dei ministri varerà ladi, che sarà molto espansiva, per sostenere la crescita. L’architrave della manovra di, spiega Federico Fubini, è scarto è fra il deficit «tendenziale» al 4,4% del Prodotto interno lordo (che si avrebbe se il governo non intervenisse) e quello «programmatico» al 5,6% (dovuto agli ...

