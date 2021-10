Maker Faire 2021, ENEA presenta innovazioni tecnologiche per salute, cibo e sviluppo sostenibile (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – Studi innovativi per svelare le componenti genetiche e chimiche dei caffè di alta qualità, orti verticali come “biofabbriche” di vaccini, anticorpi e prodotti diagnostici contro il Covid, ma anche biotecnologie di frontiera e nuovi materiali per applicazioni energetiche. Queste alcune delle tecnologie e soluzioni d’avanguardia che ENEA presenta a “Maker Faire Rome 2021”, il più grande evento europeo sull’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale, dove startupper, innovatori, ricercatori e famiglie si incontrano per condividere know-how, progetti e idee innovative, tra creatività, scienza e tecnologia. In questa nona edizione di Maker Faire Rome, prima edizione europea, organizzata da Camera di Commercio di Roma e Innova Camera dall’8 al 10 ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – Studi innovativi per svelare le componenti genetiche e chimiche dei caffè di alta qualità, orti verticali come “biofabbriche” di vaccini, anticorpi e prodotti diagnostici contro il Covid, ma anche biotecnologie di frontiera e nuovi materiali per applicazioni energetiche. Queste alcune delle tecnologie e soluzioni d’avanguardia chea “Rome”, il più grande evento europeo sull’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale, dove startupper, innovatori, ricercatori e famiglie si incontrano per condividere know-how, progetti e idee innovative, tra creatività, scienza e tecnologia. In questa nona edizione diRome, prima edizione europea, organizzata da Camera di Commercio di Roma e Innova Camera dall’8 al 10 ...

