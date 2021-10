Lotta, Mondiali Oslo 2021: Nikoloz Kakhelashvili in finale per la medaglia di bronzo! (Di venerdì 8 ottobre 2021) La quinta giornata dei Mondiali di Lotta sorride ai colori italiani: Nikoloz Kakhelashvili domani disputerà la finale per il bronzo nei -97 kg, categoria di peso olimpica, della greco-romana. L’azzurro, infatti, partito dal turno di qualificazione agli ottavi, è stato battuto in semifinale. Nikoloz Kakhelashvili ha iniziato superando, nel turno di qualificazione agli ottavi, il canadese Ioannis Narlidis, battuto per superiorità tecnica con incontro interrotto sul punteggio di 9-0 dopo 2’27”. Il Lottatore azzurro ha poi sconfitto agli ottavi il bielorusso Mikalai Stadub, superato ai punti per 2-1. Nei quarti poi Kakhelashvili ha avuto la meglio sul lituano Vilius Laurinaitis, battuto ai punti con un netto 4-0, ma il ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) La quinta giornata deidisorride ai colori italiani:domani disputerà laper il bronzo nei -97 kg, categoria di peso olimpica, della greco-romana. L’azzurro, infatti, partito dal turno di qualificazione agli ottavi, è stato battuto in semiha iniziato superando, nel turno di qualificazione agli ottavi, il canadese Ioannis Narlidis, battuto per superiorità tecnica con incontro interrotto sul punteggio di 9-0 dopo 2’27”. Iltore azzurro ha poi sconfitto agli ottavi il bielorusso Mikalai Stadub, superato ai punti per 2-1. Nei quarti poiha avuto la meglio sul lituano Vilius Laurinaitis, battuto ai punti con un netto 4-0, ma il ...

