"Lo ho visto che limonava da solo. Quella mosca...". Marco Travaglio, crisi di nervi e pioggia di insulti a Carlo Calenda (Di venerdì 8 ottobre 2021) Gira la ruota. E la ruota, oggi, dice Carlo Calenda. Trattasi della ruota del rancore, degli attacchi personali quotidianamente firmati in prima pagina da Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano. E ora che Carlo Calenda, dopo il buon risultato ottenuto a Roma, è tornato di stringente attualità, ecco che la ruota si ferma proprio su di lui, sul leader di Azione. Già, perché da sempre Calenda picchia duro contro il M5s, e ora picchia durissimo proprio contro Giuseppe Conte, il "cocco" di Travaglio, al centro di alcune taglienti attenzioni "calendiane" nel corso di una puntata di Otto e Mezzo, il salottino sinistro di Lilli Gruber. E così, ecco che Travaglio passa all'attacco, palesando sin dall'attacco del suo fondo sul Fatto di oggi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Gira la ruota. E la ruota, oggi, dice. Trattasi della ruota del rancore, degli attacchi personali quotidianamente firmati in prima pagina dasul Fatto Quotidiano. E ora che, dopo il buon risultato ottenuto a Roma, è tornato di stringente attualità, ecco che la ruota si ferma proprio su di lui, sul leader di Azione. Già, perché da semprepicchia duro contro il M5s, e ora picchia durissimo proprio contro Giuseppe Conte, il "cocco" di, al centro di alcune taglienti attenzioni "calendiane" nel corso di una puntata di Otto e Mezzo, il salottino sinistro di Lilli Gruber. E così, ecco chepassa all'attacco, palesando sin dall'attacco del suo fondo sul Fatto di oggi, ...

