(Di venerdì 8 ottobre 2021) Lapotrà contare su Ciroe Francesco, colonne portanti della compagine biancoceleste. L’attaccante italiano, campione d’Europa con la Nazionale e autentica macchina da gol agli ordini di Simone Inzaghi, ha prolungato il propriosino al 2026; sorte differente, invece, per il difensore centrale, il quale ha rinnovato le proprie condizioni contrattuali sino al 30 giugno 2025. Maurizio Sarri, dunque, non dovrà dar peso ad alcuna voce di mercato e avrà saldamente a disposizione due dei maggiori esponenti della tradizionale ‘vecchia guardia’ biancoceleste, reduce da tante battaglie vinte nel corso degli anni.hanno dimostrato di esser legati alla causa capitolina e alla tifoseria laziale, riuscendo a trovare la dimensione adatta alle loro ...

Advertising

sportface2016 : #Lazio, adesso è ufficiale: #Immobile e #Acerbi rinnovano il contratto - flamanc24 : RT @laziopress: Massimiliano Catini, nuovo allenatore della Lazio Women: “La squadra vuole dimostrare che la classifica di adesso non è que… - laziopress : Massimiliano Catini, nuovo allenatore della Lazio Women: “La squadra vuole dimostrare che la classifica di adesso n… - pasqualinipatri : Massimiliano Catini, nuovo allenatore della Lazio Women: “La squadra vuole dimostrare che la classifica di adesso n… - LALAZIOMIA : Massimiliano Catini, nuovo allenatore della Lazio Women: “La squadra vuole dimostrare che la classifica di adesso n… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio adesso

Commenta per primo L'ex attaccante tra le altre di Verona , Milan , Juve e, Giuseppe Galderisi , in una lunga intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport ha parlato ...ci sono Kean e ......il peso dell'attacco sarà principalmente su di lui ( leggi qui la situazione in vista della sfida contro i biancocelesti ). Ma cosa è cambiato con Dzeko all'Inter? Il giornale riflette: '...La Rai ha deciso e presto lo annuncerà in via ufficiale: l’Eurovision song contest 2022 andrà in scena all’ombra della Mole Antonelliana a Torino spegnendo i sogni di gloria di Bologna, Rimini e Pesar ...Calciomercato Lazio Thomas Strakosha prossimo al rinnovo di contratto. A quanto pare il portiere biancoceleste potrebbe rinnovare ...