Jovanotti | la figlia Teresa e il cancro | «Pensavo di essere io quello forte | invece mi cedevano le gambe»

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Jovanotti, ospite a sorpresa dell’Istituto Europeo di Oncologia per l’annuale riunione «Ieo per le donne», al teatro Manzoni di Milano ha raccontato, al pari di alcune pazienti, la propria esperienza col cancro. Quella che lo ha coinvolto come padre. Nel luglio 2020 sua figlia Teresa, avuta dalla moglie Francesca Valiani, scopre di avere un linfonodo che le fa male. Dopo un primo esame, il suggerimento di fare ulteriori approfondimenti a cui la 22enne si sottopone allo Ieo. Si arriva così alla diagnosi: è un linfoma di Hodgkin.