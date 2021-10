Giorgi-Anisimova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta 1000 Indian Wells 2021 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Camila Giorgi dovrà vedersela con Amanda Anisimova al secondo turno del Wta 1000 di Indian Wells 2021, prestigioso evento sul cemento statunitense. La tennista azzurra ha usufruito di un bye al primo turno e si appresta ad affrontare la giovane americana, nettamente vittoriosa all’esordio ai danni della connazionale Katrina Scott. Sfida tutt’altro che agevole per la marchigiana, la quale dovrà far fronte alla velocità di palla strepitosa dell’opponente, sebbene tenterà presumibilmente di dominare spesso il gioco da fondocampo. Le caratteristiche di entrambe le atlete portano a presupporre un match equilibrato. La disputa si svolgerà sabato 9 ottobre, con orario d’inizio ufficiale attualmente da definire. La diretta televisiva sarà offerta ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) Camiladovrà vedersela con Amandaal secondo turno del Wtadi, prestigioso evento sul cemento statunitense. La tennista azzurra ha usufruito di un bye al primo turno e si appresta ad affrontare la giovane americana, nettamente vittoriosa all’esordio ai danni della connazionale Katrina Scott. Sfida tutt’altro che agevole per la marchigiana, la quale dovrà far fronte alla velocità di palla strepitosa dell’opponente, sebbene tenterà presumibilmente di dominare spesso il gioco da fondocampo. Le caratteristiche di entrambe le atlete portano a presupporre un match equilibrato. La disputa si svolgerà sabato 9 ottobre, cond’inizio ufficiale attualmente da definire. Latelevisiva sarà offerta ...

