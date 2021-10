Generali | Donnet | investimenti per 3 miliardi in bond green e sostenibili entro 2022

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – “si impegna ad investire 3di euro in obbligazionila fine del“. Lo ha detto il Group CEO della compagnia assicurativa triestina, Philippe, intervenendo all’EU Sustainable Investment Summit 2021, il primo evento organizzato dalla Commissione Europea dedicato al tema degli. Questo impegno è in linea con l’obiettivo, previsto nella nuova strategia del Grupposul cambiamento climatico, di effettuare nuoviverdi eper un valore compreso tra 8,5 e 9,5di euro nel periodo 2021-2025. Parlando in un panel dedicato al tema delle partnership ...