Eitan Biran “sta bene | rapporti tra famiglie corretti”

(Di venerdì 8 ottobre 2021), il bambino di sei anni unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarrone, “sta” in Israele, dove si trova da quando il nonno paterno Shmuel Peleg lo ha portato sottraendolo agli zii in provincia di Pavia l’11 settembre scorso. Lo dichiara ad Adnkronos Gadi Solomon, il portavoce della famiglia Peleg, nel giorno della seconda udienza per il suo affidamento al tribunale della famiglia di Tel Aviv. “Itra lesono”, ha proseguito Solomon. In Israele si trova anche la zia paterna di, Aya, che come stabilito nella prima udienza del 23 settembre può vedere il nipote tre volte alla settimana. L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnkronos

Fabiana Magrì per 'la Stampa' Schmuel Peleg entra in tribunale Nel riserbo più totale delle famigliee Peleg, gli avvocati stanno terminando di compilare le dichiarazioni giurate. Domani mattina si presenteranno in aula, al Tribunale della ...Domani mattina si presenteranno in aula, al Tribunale della Famiglia nel distretto giudiziario di Tel Aviv, per affrontare la prima vera udienza del caso di, a distanza di due settimane ...Lo dichiara ad Adnkronos Gadi Solomon, il portavoce della famiglia Peleg, nel giorno della seconda udienza per il suo affidamento al tribunale della famiglia di Tel Aviv piccolo, eitan, israele ...Le parole all'Adnkronos del portavoce della famiglia Peleg. Oggi seconda udienza a Tel Aviv Eitan Biran, il bambino di sei anni unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarrone, "sta bene" in Israele, ...