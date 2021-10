Donatella Versace la ricordate prima della chirurgia? Eccola (Di venerdì 8 ottobre 2021) Donatella Versace è una delle stiliste più apprezzate del momento ma ve la ricordate prima della chirurgia estetica? è irriconoscibile. Vediamo insieme la sua trasformazioni in questi anni. Donatella VersaceNel mondo dei vip non si fa altro che discutere di come la chirurgia estetica, in moltissimi casi, invece che migliorare l’aspetto abbia più che altro deturpato il viso di moltissime celebrità. Sicuramente uno degli esempi più lampanti è quello di Donatella Versace, stilista famosissima e talentosa ma che non ha mai accettato lo scorrere del tempo, addirittura nel suo caso si potrebbe parlare di rifiuto verso i propri tratti estetici che la natura le ha ... Leggi su formatonews (Di venerdì 8 ottobre 2021)è una delle stiliste più apprezzate del momento ma ve laestetica? è irriconoscibile. Vediamo insieme la sua trasformazioni in questi anni.Nel mondo dei vip non si fa altro che discutere di come laestetica, in moltissimi casi, invece che migliorare l’aspetto abbia più che altro deturpato il viso di moltissime celebrità. Sicuramente uno degli esempi più lampanti è quello di, stilista famosissima e talentosa ma che non ha mai accettato lo scorrere del tempo, addirittura nel suo caso si potrebbe parlare di rifiuto verso i propri tratti estetici che la natura le ha ...

Advertising

seavantae : buongiorno ho sognato che donatella versace fosse mia nonna e che mi portava in una stanza in casa sua in cui le pa… - iamfuckinghater : @burbujaest @LxtinoGang @KimberlyLoaiza_ Parece Lyn May, y Donatella Versace AJJSJSKA - martacerritelli : RT @gesch96: Ma vi immaginate di essere i pupilli di Donatella Versace? - martacerritelli : RT @fiajeans: Santo, Donatella e Gianni Versace em 1987. Foto de Alfa Castaldi. - eastbeezy : @albanerbenger98 Donatella Versace -