DAZN, arriva il procedimento d’urgenza dell’AGCOM: ora cosa rischiano? (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’AGCOM ha avviato un procedimento d’urgenza nei confronti di DAZN. Andiamo a vedere tutti i rischi che corre la piattaforma di streaming. Il logo della piattaforma streaming tedesca (via Screenshot)L’AGCOM ha annunciato di aver avviato un provvedimento d’urgenza nei confronti di DAZN, la piattaforma streaming tedesca che ha ottenuto i diritti televisivi della Serie A per i prossimi tre anni. La decisione è arrivata in seguito ai problemi sollevati dagli abbonati e dalle associazioni, come la qualità di trasmissione e la mancaza di segnale. Proprio l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni invita DAZN ad adottare tutti i comportamenti per rispettare gli impegni presi con gli utenti. Inoltre si chiede alla piattaforma di garantire la corretta ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’AGCOM ha avviato unnei confronti di. Andiamo a vedere tutti i rischi che corre la piattaforma di streaming. Il logo della piattaforma streaming tedesca (via Screenshot)L’AGCOM ha annunciato di aver avviato un provvedimentonei confronti di, la piattaforma streaming tedesca che ha ottenuto i diritti televisivi della Serie A per i prossimi tre anni. La decisione èta in seguito ai problemi sollevati dagli abbonati e dalle associazioni, come la qualità di trasmissione e la mancaza di segnale. Proprio l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni invitaad adottare tutti i comportamenti per rispettare gli impegni presi con gli utenti. Inoltre si chiede alla piattaforma di garantire la corretta ...

