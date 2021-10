Covid, news. Da ministero Salute via libera a terza dose per fragili di ogni età e over 60 (Di venerdì 8 ottobre 2021) La decisione arriva alla luce delle ultime deliberazioni di EMA e riguarda chi ha completato il primo ciclo da almeno sei mesi. Nell'ultimo bollettino: 3.023 contagi e 30 morti, 271.566 tamponi processati. Scendono terapie intensive (-20) e ricoveri ordinari (-82). Continua il calo dell'incidenza, 34 casi settimanali per centomila abitanti contro i 37 di 7 giorni fa, secondo il monitoraggio settimanale. Piena capienza per i luoghi di cultura come cinema e teatri, 75% per gli stadi e 50% per le discoteche Leggi su tg24.sky (Di venerdì 8 ottobre 2021) La decisione arriva alla luce delle ultime dezioni di EMA e riguarda chi ha completato il primo ciclo da almeno sei mesi. Nell'ultimo bollettino: 3.023 contagi e 30 morti, 271.566 tamponi processati. Scendono terapie intensive (-20) e rici ordinari (-82). Continua il calo dell'incidenza, 34 casi settimanali per centomila abitanti contro i 37 di 7 giorni fa, secondo il monitoraggio settimanale. Piena capienza per i luoghi di cultura come cinema e teatri, 75% per gli stadi e 50% per le discoteche

