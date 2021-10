Cosa sappiamo sui tamponi acquistati dalla Cina prima della pandemia

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Si intitola Procuring for a Pandemic: An Assessment of Hubei Province PCR Procurement Contracts, ed è il titolo di uno studio realizzatosocietà australiana di sicurezza informatica Internet 2.0. Tutti i riflettori sono puntati su questo paper, improvvisamente balzato agli onori delle cronache internazionali per il suo contenuto. Un contenuto che potrebbe rimettere in InsideOver.

Advertising

LucaBizzarri : Comunque Parisi è su Twitter. Un difetto doveva avercelo. (La cosa più bella è che tutti sappiamo che ha vinto, ma… - kfriedstripper : @CotoletteP sì ma se tutti quelli che vogliono mandare fuori day si buttano solo su tiago ottengono l’effetto contr… - timanti444 : @humkic_ilma Lui ha detto di essere frenato, di avere bisogno dei suoi tempi, che lui ci va cauto... Roba che ha de… - LuciaLaVita1 : RT @max65bo: Diceva la stessa cosa quando era alleato con i cinque stelle e governarono insieme! “Questo governo va avanti fino a fine legi… - max65bo : Diceva la stessa cosa quando era alleato con i cinque stelle e governarono insieme! “Questo governo va avanti fino… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sappiamo

Sky Tg24

... del 36% che si definisce conoscitore delle Epatite C, solo il 4% afferma di sapere bene disi ...che la risposta al trattamento è di oltre il 95% delle persone e quindi diventa ......succede'. Sulla gara: "Loro sono molto forti, noi eravamo troppo bassi e abbiamo preso gol, e poi anche il secondo, abbiamo perso il possesso. Nella ripresa invece abbiamo giocato come, ...73% over 30 non ha mai fatto test Hcv e 63% non sa definire comportamenti a rischio, al via campagna 'C come curabile' ...in collaborazione con Gilead Dell'epatite C gli italiani sanno poco e, anche quando pensano di sapere, troppo spesso si tratta di informazioni errate o fuorvianti. E' quanto emerge da un'indagine Do ...