Bollettino Covid | 30 decessi | risale lievemente il tasso di positività all' 1 | 1%

(Di venerdì 8 ottobre 2021) In lievissima risalita la curva epidemica in Italia: sono 3.023 i casi di oggi contro i 2.938 di ieri con undiche dall?1% sale all?1,1% (a fronte di 271.566 tamponi di oggi, rispetto ai 297.356 di ieri). Trenta i(ieri 41) per un totale di 131.228 vittime dall’inizio dell’epidemia. Prosegue costante il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 20 in meno (ieri -12) con 17 ingressi del giorno, e scendono a 383, mentre i ricoveri ordinari sono 82 in meno (ieri -48 in meno), 2.742 in tutto. E’ quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi odierni è la Sicilia con 469 nuovi casi, seguita da Veneto (+338), Campania (+318), Lazio (+294), e Lombardia (+293). I casi totali sono 4.695.291. I guariti sono 4.234 (ieri 3.966), per un totale di 4.478.137. ...