Autonomi | nella Nato Haddad Atlantic Council sull’asse Biden-Macron

(Di venerdì 8 ottobre 2021) “Il clima sta cambiando”. Benjamin, direttore del Centro per l’Europa dell’di Washington DC, è convinto che il ghiaccio fra Stati Uniti e Francia dopo l’annuncio di Aukus – il patto militare fra americani, australiani e inglesi nell’Indo-Pacifico – stia iniziando a sciogliersi. Il caso Aukus tiene ancora banco fra Washington e Parigi. Al summit Ueha detto che si aspetta fatti, non parole. È vero, la tempesta non è ancora passata. Aukus è stato uno shock per Parigi. In ballo non c’è solo un accordo commerciale, ma una crisi di fiducia fra alleati. La Francia si è vista delegittimata in un quadrante – l’Indo-Pacifico – centrale per l’interesse nazionale. In quell’area la Francia ha un asse con Giappone, Australia, India, pattuglia i mari intorno a Taiwan. Ci vorrà tempo. Settimane, mesi, ...