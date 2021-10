Attenzione a questi tagli di carne: ecco il segreto per un buon brodo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Perché un brodo? Ce lo siamo mai chiesti? Perché intanto non è solo acqua. Ma tutto comunque parte dall’acqua. Base di tutte le cose, base di quello che siamo. L’acqua è nelle verdure. L’acqua è nei cereali, nella carne, nel pesce. Tortellini in brodo (instagram)Perché si usa il brodo nella cucina italiana? L’acqua è in tutto il cibo che consumiamo. Perché un brodo disegna l’identità di un piatto, lo affina, lo esalta. Ne valorizza il gusto, ne crea i contorni. Ci dice da dove partiamo e dove stiamo andando. Un brodo di carne fatto con gli scarti buoni esalta un ragù cucinato con la parte nobile. Un brodo di pesce, fatto con testa e lisca, valorizza un primo di mare. Perché un brodo ci consente di ... Leggi su chenews (Di venerdì 8 ottobre 2021) Perché un? Ce lo siamo mai chiesti? Perché intanto non è solo acqua. Ma tutto comunque parte dall’acqua. Base di tutte le cose, base di quello che siamo. L’acqua è nelle verdure. L’acqua è nei cereali, nella, nel pesce. Tortellini in(instagram)Perché si usa ilnella cucina italiana? L’acqua è in tutto il cibo che consumiamo. Perché undisegna l’identità di un piatto, lo affina, lo esalta. Ne valorizza il gusto, ne crea i contorni. Ci dice da dove partiamo e dove stiamo andando. Undifatto con gli scartii esalta un ragù cucinato con la parte nobile. Undi pesce, fatto con testa e lisca, valorizza un primo di mare. Perché unci consente di ...

Advertising

blxvkmage : RT @ghvostofyou: 'ha risposto alla tua storia', la mia notifica preferita. non so perché, ma questi tipo di attenzione mi piace un sacco. f… - liitilak : RT @ghvostofyou: 'ha risposto alla tua storia', la mia notifica preferita. non so perché, ma questi tipo di attenzione mi piace un sacco. f… - k4tacli : RT @ghvostofyou: 'ha risposto alla tua storia', la mia notifica preferita. non so perché, ma questi tipo di attenzione mi piace un sacco. f… - automatikos : @conteDartagnan @AlvisiConci tutta gente gonfiata dai media, dal gruppo Cairo in particolare: vuoti a perdere che p… - AfinetAlberto : @GiuseppeConteIT Presidente, attenzione a questi tre, altrimenti, è la fine di un sogno ! -