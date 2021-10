Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 8 ottobre 2021 | Trono Classico e Over (Di venerdì 8 ottobre 2021) Uomini e Donne, Anticipazioni oggi 8 ottobre Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 8 ottobre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono Classico e Over accorpati. Ma quali sono le Anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Le Anticipazioni della puntata di oggi Al centro della puntata di oggi dovrebbe esserci il Trono Classico. Se Andrea Nicole ha già avuto il proprio momento confrontandosi con Alessandro e Gabrio con cui ha fatto le esterne e con Ciprian che ha preferito lasciare a casa, nella ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 ottobre 2021)è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, venerdì 8, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diAl centro della puntata didovrebbe esserci il. Se Andrea Nicole ha già avuto il proprio momento confrontandosi con Alessandro e Gabrio con cui ha fatto le esterne e con Ciprian che ha preferito lasciare a casa, nella ...

