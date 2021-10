Afghanistan, nuovo attentato in una moschea a Kunduz: esplosione uccide almeno 50 persone e ne ferisce 140. Condanna dei Talebani (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non si fermano gli attacchi contro la popolazione civile in Afghanistan che si sono intensificati dalla presa del potere dei Taliban nel Paese, soprattutto ad opera dello Stato Islamico nel Khorasan intenzionato a indebolire la leadership degli Studenti coranici e destabilizzare ulteriormente la situazione. Questa mattina almeno 50 persone sono morte, mentre altre 140 sono rimaste ferite in un’altra esplosione avvenuta in una moschea a Kunduz, nel nord del Paese. A renderlo noto è Medici senza frontiere che continua a operare in Afghanistan, anche se, secondo quanto riporta Adnkronos, l’agenzia di stampa locale Amaj, che cita testimoni sul posto, parla di “almeno 100 vittime”. Un attentato, questo, subito Condannato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non si fermano gli attacchi contro la popolazione civile inche si sono intensificati dalla presa del potere dei Taliban nel Paese, soprattutto ad opera dello Stato Islamico nel Khorasan intenzionato a indebolire la leadership degli Studenti coranici e destabilizzare ulteriormente la situazione. Questa mattina50sono morte, mentre altre 140 sono rimaste ferite in un’altraavvenuta in una, nel nord del Paese. A renderlo noto è Medici senza frontiere che continua a operare in, anche se, secondo quanto riporta Adnkronos, l’agenzia di stampa locale Amaj, che cita testimoni sul posto, parla di “100 vittime”. Un, questo, subitoto ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Ne ho scritto in 'Corrispondenze Afghane', tra i pochissimi, le metanfetamine sono il nuovo pericolo che arriva dal… - _Nico_Piro_ : Un grande eroismo ma anche il primo degli errori che faranno fallire l'Occidente in Afghanistan. Quegli uomini si u… - _Nico_Piro_ : #30settembre cominciamo con le fake news, che sono un trappola sempre più insidiosa quando si parla di #Afghanistan… - crociangelini : RT @_Nico_Piro_: Un grande eroismo ma anche il primo degli errori che faranno fallire l'Occidente in Afghanistan. Quegli uomini si unirono… - VivianaSabrina7 : RT @_Nico_Piro_: Un grande eroismo ma anche il primo degli errori che faranno fallire l'Occidente in Afghanistan. Quegli uomini si unirono… -