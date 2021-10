Uomini e Donne Over, chi è Graziano Amato: età, lavoro, Instagram e vita privata (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si chiama Graziano Amato ed è un nuovo cavaliere di Uomini e Donne, già volto noto del programma. Dopo aver deciso di corteggiare Ida Platano e di interrompere poi la frequentazione, Graziano ha pensato bene di restare lì seduto, con la speranza di trovare davvero l’amore. Sarà la volta buona? Uomini e Donne, chi è Graziano Amato: età, lavoro Graziano Amato è il nuovo corteggiatore di Ida Platano. Ha 43 anni, è di Napoli e nella vita lavora come agente di commercio. Nel 2015 ha partecipato a Uomini e Donne, ha conosciuto Liat Cohen e insieme aveva deciso di uscire dal programma, ma la storia durò pochi mesi. Graziano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si chiamaed è un nuovo cavaliere di, già volto noto del programma. Dopo aver deciso di corteggiare Ida Platano e di interrompere poi la frequentazione,ha pensato bene di restare lì seduto, con la speranza di trovare davvero l’amore. Sarà la volta buona?, chi è: età,è il nuovo corteggiatore di Ida Platano. Ha 43 anni, è di Napoli e nellalavora come agente di commercio. Nel 2015 ha partecipato a, ha conosciuto Liat Cohen e insieme aveva deciso di uscire dal programma, ma la storia durò pochi mesi....

