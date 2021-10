Un percorso per la finanza di tutti i giorni: a Treviolo si parla di mutui, fondi pensione, investimenti (Di giovedì 7 ottobre 2021) Come destreggiarsi nel difficile mondo della finanza, magari quella più spicciola, che può tornare utile nella gestione delle proprie risorse economiche? Per aiutare i cittadini a saperne di più in merito a mutui, pensioni integrative, investimenti, successioni, la commissione Politiche giovanili del Comune di Treviolo propone un percorso di quattro incontri con un esperto di finanza, un formatore professionista che, utilizzando una terminologia semplice con esempi pratici, renderà gli argomenti facilmente comprensibili e alla portata di tutti. “Il percorso sui temi finanziari era già stato proposto qualche anno fa in biblioteca ed aveva suscitato grande interesse nella popolazione, così abbiamo deciso di replicarlo – spiega l’assessore alle Politiche ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Come destreggiarsi nel difficile mondo della, magari quella più spicciola, che può tornare utile nella gestione delle proprie risorse economiche? Per aiutare i cittadini a saperne di più in merito a, pensioni integrative,, successioni, la commissione Politiche giovanili del Comune dipropone undi quattro incontri con un esperto di, un formatore professionista che, utilizzando una terminologia semplice con esempi pratici, renderà gli argomenti facilmente comprensibili e alla portata di. “Ilsui temi finanziari era già stato proposto qualche anno fa in biblioteca ed aveva suscitato grande interesse nella popolazione, così abbiamo deciso di replicarlo – spiega l’assessore alle Politiche ...

