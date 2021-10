Advertising

Agenzia_Ansa : A Tokyo terremoto di magnitudo 6.1, nessun allarme tsunami. Epicentro a ovest della metropoli, treni Shinkansen sos… - Radio1Rai : ??#Tokyo Forte #terremoto di magnitudo 6.1 registrato alle 22.41 locali (15.42 in Italia). Epicentro nella prefettur… - LaStampa : Tokyo, forte scossa di terremoto - AnnickQuemper : RT @Agenzia_Ansa: A Tokyo terremoto di magnitudo 6.1, nessun allarme tsunami. Epicentro a ovest della metropoli, treni Shinkansen sospesi.… - LuigiF97101292 : RT @Agenzia_Ansa: A Tokyo terremoto di magnitudo 6.1, nessun allarme tsunami. Epicentro a ovest della metropoli, treni Shinkansen sospesi.… -

Un forte terremoto di magnitudo 6.1 è stato registrato a Tokyo alle 22.41 locali (15.42 in Italia) con epicentro nella prefettura di Chiba, a est della capitale. Lo rende noto la Japan meteorological agency.