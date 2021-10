Serie A 2021 2022 | Koulibaly è il miglior giocatore di settembre

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Kalidouè il vincitore del premio “EA Sports Player Of The Month” di. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Torino, in programma alle ore 18.00 di domenica 17 ottobreallo Stadio “Diego Armando Maradona”. La classifica deii giocatori del mese è stata stilata sulla base delle rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Per il calcolo finale sono state considerate le prime sei giornata della stagionedel massimo campionato italiano. Il numero 26 del Napoli ha avuto la meglio grazie all’Indice di Efficienza Tecnica del 96,8% (ilavvio di stagione, in linea con i Top Player ...

