Pnrr: Mims, 2,8 mld a 159 progetti per rigenerazione urbana (Di giovedì 7 ottobre 2021) Arrivano 2,8 miliardi del Pnrr per finanziare 159 progetti di rigenerazione urbana e di edilizia residenziale pubblica presentate da Regioni, Comuni e Città Metropolitane. Il decreto firmato oggi dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 ottobre 2021) Arrivano 2,8 miliardi delper finanziare 159die di edilizia residenziale pubblica presentate da Regioni, Comuni e Città Metropolitane. Il decreto firmato oggi dal ...

Advertising

iconanews : Pnrr: Mims, 2,8 mld a 159 progetti per rigenerazione urbana - fisco24_info : Pnrr: Mims, 2,8 mld a 159 progetti per rigenerazione urbana: Al Sud il 40% dei fondi. Target periferie e disagio ab… - mims_gov : #Pnrr: assegnati 2,8 mld per il programma #PinQua sulla qualità dell’abitare per rigenerare i centri urbani. Il Min… - teknoring_com : Dal @mims_gov il decreto per utilizzare questi fondi del #PNRR, necessari ai progetti chiusi nei cassetti delle Reg… - andreadortenzio : RT @Mercintreno1: 13 ottobre - ore 16:30 ?? Le #MercInTreno nel #PNRR, investimenti e potenzialità occupazionali @Agenzia_Ansa @andreadorten… -