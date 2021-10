Nuovo decreto: discoteche aperte, più pubblico in stadi e cinema (ma c'è il nodo capienza) (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Nuovo decreto dovrebbe arrivare oggi pomeriggio sul tavolo del Cdm: ma sulle capienze dibattito spalancato. Al 35 per cento i locali da ballo non riapriranno: 'Non si coprono nemmeno i ... Leggi su today (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ildovrebbe arrivare oggi pomeriggio sul tavolo del Cdm: ma sulle capienze dibattito spalancato. Al 35 per cento i locali da ballo non riapriranno: 'Non si coprono nemmeno i ...

Advertising

IvanSimeone : ?? Per l’operatività del “Fondo Impresa donna” attendiamo il nuovo Decreto.... intanto prepariamoci ! Info progetti… - ultimenews24 : Riapertura discoteche e aumento delle capienze massime di cinema e stadi. Il nuovo decreto dovrebbe arrivare oggi p… - PalermoToday : Nuovo decreto: discoteche aperte, più pubblico in stadi e cinema (ma c'è il nodo capienza) - DiEmergenza : NUOVO DECRETO: la Basilicata diventa zona avorio. - savvucciu : @vicevongola2 @SplendorSolis00 Buongiorno ma ha valore di legge per 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta uffic… -