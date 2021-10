Nobel Letteratura 2021, chi è lo scrittore tanzaniano Abdulrazak Gurnah (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lo scrittore tanzaniano naturalizzato britannico Abdulrazak Gurnah, vincitore del premio Nobel per la Letteratura 2021, è nato nell’isola di Zanzibar nel 1948 e dal 1968 vive in Inghilterra, dove dapprima andò per studiare e dove poi è diventato professore di Letteratura inglese all’Università del Kent. Considerato uno dei più brillanti autori della Letteratura africana post coloniale, è autore di acclamati romanzi come “Il disertore”, “Paradiso” e “Sulla riva del mare”, pubblicati in italiano da Garzanti. Il narratore di lingua inglese si è affermato con il romanzo “Paradise” (1994), con il quale è stato in finale al Booker Prize e al Whitbread Prize. “Desertion” (2005) e “By the Sea” (2001) sono stati selezionati per il Booker ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lonaturalizzato britannico, vincitore del premioper la, è nato nell’isola di Zanzibar nel 1948 e dal 1968 vive in Inghilterra, dove dapprima andò per studiare e dove poi è diventato professore diinglese all’Università del Kent. Considerato uno dei più brillanti autori dellaafricana post coloniale, è autore di acclamati romanzi come “Il disertore”, “Paradiso” e “Sulla riva del mare”, pubblicati in italiano da Garzanti. Il narratore di lingua inglese si è affermato con il romanzo “Paradise” (1994), con il quale è stato in finale al Booker Prize e al Whitbread Prize. “Desertion” (2005) e “By the Sea” (2001) sono stati selezionati per il Booker ...

