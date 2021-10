Nations League: Bonucci, mi spiace per rosso e chiedo scusa (Di giovedì 7 ottobre 2021) "Sono più arrabbiato di voi, prima di tutto con me stesso. Mi dispiace e chiedo scusa. Ma questa Italia si rialzerà e sarà più forte che mai". Così Leonardo Bonucci, su Instagram, si scusa dopo l'... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 7 ottobre 2021) "Sono più arrabbiato di voi, prima di tutto con me stesso. Mi di. Ma questa Italia si rialzerà e sarà più forte che mai". Così Leonardo, su Instagram, sidopo l'...

