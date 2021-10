Morto a 17 anni il vincitore di Top Chef Il successo in tv | poi i momenti tragici | “Era uno chef incredibile”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il mondo della cucina è in lutto per la morte deldi “Chopped Junior” e “TopJunior”, talent di cucina in onda sul canale Food Network, scomparso pochi giorni prima del suo diciottesimo compleanno. “Siamo devastati dopo aver appreso della perdita del nostro allievo ‘TopJunior'”, si legge sull’account Instagramdel canale tv che manda in onda i due programmi. “Era unoe il ragazzo più forte che abbiamo mai incontrato. Dal momento in cui ci è stato presentato, sapevamo che avrebbe avuto un impatto su tutti quelli che lo circondavano e sarebbe stato una forza positiva nel mondo della cucina. Alla sua famiglia, – conclude il post – diamo tutto il nostro amore mentre piangono la perdita di qualcuno di veramente ...