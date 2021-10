LIVE Gran Piemonte 2021 in DIRETTA: torna Sonny Colbrelli, c’è anche Filippo Ganna (Di giovedì 7 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Gran Piemonte 2021, giunta alla sua centocinquesima edizione. Conosciuto fino al 2008 come Giro del Piemonte, questa corsa è il secondo appuntamento del Trittico Lombardo, iniziato ieri con la Milano-Torino vinta da Primoz Roglic e che si concluderà sabato con il Giro di Lombardia. Percorso di 168 chilometri, da Rocca Canavese a Borgosesia, con i primi 60 molto ondulati e probabilmente i più complicati di giornata. La maggiore difficoltà altimetrica di giornata è situata al chilometro 53, quando si scalerà la Serra d’Ivrea. Da lì solo una piccola salita ad Azoglio e tanti tratti in pianura: troppo poco per far sì che un gruppo possa prendere margine atto ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladella, giunta alla sua centocinquesima edizione. Conosciuto fino al 2008 come Giro del, questa corsa è il secondo appuntamento del Trittico Lombardo, iniziato ieri con la Milano-Torino vinta da Primoz Roglic e che si concluderà sabato con il Giro di Lombardia. Percorso di 168 chilometri, da Rocca Canavese a Borgosesia, con i primi 60 molto ondulati e probabilmente i più complicati di giornata. La maggiore difficoltà altimetrica di giornata è situata al chilometro 53, quando si scalerà la Serra d’Ivrea. Da lì solo una piccola salita ad Azoglio e tanti tratti in pianura: troppo poco per far sì che un gruppo possa prendere margine atto ...

