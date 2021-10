Latina | mega zuffa nel condominio | sorprende il ladro e viene aggredito | i condomini escono di casa per aiutarlo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 7 ottobre 2021)in un. Nella serata di ieri i poliziotti della Squadra Volante hanno denunciato in stato di libertà due pluripregiudicati, di anni 46 e 40, che si erano introdotti all’interno di undiper consumare furti in appartamento. Ma la coppia era stata sorpresa poco prima nel vano scale da un residente del palazzo il quale, intuito che i due potessero essere dei malintenzionati, non si è tirato indietro dall’affrontarli., rissa in un: tutti contro i ladri Ebbene, i delinquenti, anche in possesso di un grosso cacciavite e di un manico telescopico – oggetti facilmente individuabili come “attrezzi del mestiere”, per nulla intimoriti dall’essere ...